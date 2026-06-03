«Победный сезон» стартует в музее на Поклонной горе

6 и 7 июня в филиале Музея Победы — Музее Г.О.Р.А. стартует новый семейный квест «Победный сезон». Каждые выходные июня с 11:00 до 19:00 для москвичей и гостей столицы будет проходить новая культурно-просветительская программа.

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Посетителей ждут интерактивные площадки, мастер-классы, караоке, тематические фотозоны и не только.

— Квест «Победный сезон» в развлекательном формате глубже познакомит с историей Великой Отечественной войны, позволит погрузиться в атмосферу 1940-х годов и увидеть нашу уникальную коллекцию военной техники и вооружения времен Второй мировой под открытым небом, — рассказали в Музее Победы.

На тематических площадках гостям предложат узнать о подготовке солдат Красной Армии и пройти курс молодого бойца. Здесь можно будет поучаствовать в перетягивании каната, прохождении полосы препятствий, штыковом бою и метании гранаты, а также пострелять в интерактивном тире и лазертаге, пройти трассу веревочного парка. В рамках программы будут работать шесть тематических фотозон, где взрослые и дети смогут примерить костюмы и военную экипировку 1940-х годов и сделать памятные фотографии. Самых юных посетителей пригласят на творческие мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и занятия по судомодельному спорту. В рамках программы в течение дня на главной сцене Музея Г.О.Р.А. можно будет исполнить в караоке всеми любимые песни середины XX века.

Чтобы принять участие в квесте на кассе культурной площадки, необходимо будет приобрести специальный билет с жетонами, которые можно обменять на участие в активностях. Вход в Музей Г.О.Р.А. для семей с детьми — участников квеста будет бесплатным (жетоны надо приобрести отдельно).