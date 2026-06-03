Весной 700 животных из городских приютов Москвы обрели новый дом

С марта по май новый дом нашли 700 животных из городских приютов Москвы. Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, за этот период хозяев обрели 497 собак и 203 кошки, что на 49 питомцев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Сегодня в Москве работают 13 городских приютов, где содержатся более 15 тысяч безнадзорных животных. Найти семью питомцам помогают сотрудники учреждений, волонтеры, выставки-пристройства и сервис «Моспитомец» на портале mos.ru.

Одним из крупнейших мероприятий этой весны стала выставка «Моспитомец х Четвероногий друг», прошедшая в апреле на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Пасхальный дар». По ее итогам новый дом обрели более 50 собак и кошек. Еще пять животных нашли хозяев после выставки-пристройства на ВДНХ в конце мая.

Кроме того, подобрать питомца можно через сервис «Моспитомец», где размещены анкеты более тысячи животных из всех городских приютов. Пользователям доступны фильтры по возрасту и окрасу, а также тест на совместимость, который помогает выбрать наиболее подходящего питомца, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жаркая погода особенно опасна для длинношерстных питомцев и животных с лишним весом и проблемами с сердцем. Об этом рассказала ветврач компании — производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.