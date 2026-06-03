Дептранс: дорожный трафик в Москве с приходом лета сократится на 4 процента

В начале июня на дорогах Москвы станет на 100 тысяч автомобилей меньше, что составляет около 4 процентов от общего трафика. Об этом в среду, 3 июня, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на прогноз ЦОДД.

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В ведомстве уточнили, что в летний период движение в столице становится свободнее, поскольку часть москвичей уезжает в отпуск, а часть проводит время за городом.

— Регулярных поездок становится меньше: по выходным на дорогах примерно на 270 тысяч автомобилей меньше, чем в летние будни. Это около 11 процентов от общего трафика. По пятницам традиционно растет нагрузка на вылетные магистрали в сторону области, а по воскресеньям — на въезд в город, — говорится в сообщении.

Столичным водителям напомнили, что не стоит превышать скорость движения, даже если дорога свободная. Также необходимо держать дистанцию, поскольку в жару концентрация автомобилистов снижается быстрее.

— Будьте внимательны у переходов, парков, дворов и веломаршрутов. Не отвлекайтесь на телефон за рулем. Планируйте поездки за город заранее, особенно в пятницу и воскресенье, — пишет Telegram-канал Дептранса Москвы.

Ранее в ведомстве предупредили москвичей, что 7 июня движение на ряде улиц в Центральном административном округе Москвы временно перекроют в связи с проведением спортивного мероприятия «Красочный забег». При этом на всех участках будет временно запрещена парковка 7 июня с 00:01 и до окончания мероприятия.