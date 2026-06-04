Одиннадцать домов по реновации зарегистрировано с начала года на востоке Москвы

Росреестр по Москве с начала года поставил на кадастровый учет 11 многоквартирных домов по программе реновации на востоке столицы, общая площадь таких учтенных в ВАО новостроек превысила 356 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С начала года в ВАО поставлены на кадастр 11 многоквартирных домов по программе реновации жилищного фонда столицы, включая по три дома в Измайлово и на Соколиной Горе, по два дома в Северном Измайлово и Метрогородке, а также один дом в Косино-Ухтомском районе», – говорится в сообщении.

Руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что общая площадь учтенных с января на востоке столицы новостроек для программы реновации превысила 356 тыс. кв. м.

«Это почти на 252 тыс. «квадратов» больше, чем в январе – апреле 2025 года, когда было оформлено шесть домов площадью 104,5 тыс. кв. м. За четыре месяца 2026 года жилой фонд ВАО пополнился на 3 тыс. 80 квартир, что в три раза превзошло аналогичный период прошлого года», – сказал он.

Последним из домов в Восточном административном округе Москвы, сведения о постановке на кадастровый учет в отношении которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), стал жилой объект, построенный по программе реновации в районе Метрогородок, по адресу: Открытое шоссе, д. 26А. Также в апреле учтен первый с начала этого года дом в районе Косино-Ухтомский, расположенный по адресу: ул. Камова, д. 24А.

Программа реновации жилищного фонда Москвы, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов, предполагает улучшение жилищных условий горожан и касается около миллиона москвичей.