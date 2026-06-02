Поезда на Ярославском направлении МЖД задерживаются из-за наезда на человека

Пригородные электрички на Фрязевской ветке Ярославского направления Московской железной дороги временно следуют с опозданием. Состав наехал на человека, который, по предварительной информации, пренебрег правилами безопасности при нахождении на путях. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе магистрали.

Инцидент произошел в 18:46 по московскому времени на перегоне между станциями Щелково и Соколовская. Пригородный поезд № 6471, направлявшийся из Фрязево в Москву, наехал на человека. На период проведения оперативных мероприятий и оказания помощи пострадавшему движение составов было переведено в реверсивный режим по соседнему пути.

— В связи с этим в настоящее время с отставанием от графика следуют поезда Фрязевской ветки Ярославского направления в сторону Москвы и области, — передает агентство городских новостей «Москва».

