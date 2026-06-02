Поезда на Ярославском направлении МЖД задерживаются из-за травмирования человека

Из-за травмирования человека на перегоне Щелково – Соколовская в пути задерживаются поезда Фрязевской ветки Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба столичной магистрали.

«Сегодня в 18:46 на перегоне Щелково – Соколовская пригородным поездом №6471 Фрязево – Москва-Ярославская был травмирован посторонний человек, который, по предварительной информации, нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. На время оказания помощи движение поездов организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. В связи с этим в настоящее время с отставанием от графика следуют поезда Фрязевской ветки Ярославского направления в сторону Москвы и области», – говорится в материале.

Отмечается, что МЖД принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.

Ранее в сети появилась информация о том, что на перегоне Щелково – Соколовская под поезд попал мужчина, от полученных травм он скончался.