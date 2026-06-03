Стала известна дата начала купального сезона в в Москве

Купальный сезон в Московской области начнется не раньше июля. Такую дату в беседе с РИА Новости озвучила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

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Она заметила, что сейчас вода в Москве-реке слишком холодная — ее температура не превышает плюс 14 градусов и растет крайне медленно. Синоптик добавила, что пока в водоеме прогревается лишь верхний слой, так как река проточная.

Паршина подчеркнула, что пока нет смысла говорить об открытии купального сезона.

«Начало лета холодное, и так может случиться, что весь июнь будет бодрящая вода, а комфортных для всех значений она может достигнуть в июле», — объяснила специалист.

Ранее москвичам пообещали июльское тепло в выходные. Синоптик Тишковец спрогнозировал повышение температуры воздуха до 25 градусов.