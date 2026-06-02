Х Открытый турнир по уличным видам спорта пройдет в парке имени Лужкова 13 июня

В столичном Парке имени Юрия Лужкова в субботу, 13 июня, пройдет Х Открытый турнир по уличным видам спорта, который соберет лучших российских скейтбордистов и ВМХ-райдеров в крупнейшей бетонной чаше Москвы, а также научит всех желающих кататься на скейтборде.

Помимо приглашенных прорайдеров, принять участие в скейтовом зачете сможет любой желающий спортсмен. Для участия потребуется предварительная регистрация на сайте и уверенный уровень катания.

По уже сложившейся традиции фестиваль представит эксклюзивную номинацию от партнеров — за лучший трюк.

Скейтбордисты и BMX-райдеры сразятся на равных, демонстрируя высший пилотаж в уличном стиле. Показать свой самый дерзкий и техничный трюк смогут все участники турнира, которые зарегистрируются на площадке в день мероприятия. Победителей ждут внушительные денежные призы и подарки.

Специальным музыкальным гостем мероприятия станет музыкальный дуэт «Фанкин».

31 мая на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» 6187 спортсменов сыграли в массовом турнире по настольному теннису, тем самым установив новый мировой рекорд по количеству участников.