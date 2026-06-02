Усадьбы приглашают на пикник: «Лето в Москве» объединит более 500 площадок

30-31 мая в столице стартовал Третий сезон городского проекта «Лето в Москве» — он продлится вплоть до 6 сентября. «Вечерняя Москва» узнала подробности о некоторых площадках фестиваля.

Коллекцию пополнить

На станции метро «Театральная» развернулся винтажный маркет. На прилавках вы найдете раритеты из сервантов, живопись, предметы интерьера, посуду, книги, игрушки и многое другое. Маркет работает ежедневно с 10:00 до 21:00 на фестивальной площадке «Московских сезонов».

Окультуриться хотите?

В рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» гостей ждут более 800 мероприятий: пикники, исторические реконструкции, экскурсии и мастер-классы в старинных усадьбах.

— Цель — привлечь внимание к историческому наследию города, — рассказала куратор фестиваля Ирина Кокорева.

Пора играть

Скучаете летом, когда артисты на гастролях? Приходите на «Театральный бульвар». У фестиваля новая площадка — на Пушкинской набережной Парка Горького.

— Сам «Театральный бульвар» продлится до 30 августа — три месяца на открытых сценах, в амфитеатрах, на бульварах, набережных, а по выходным — и на передвижной сцене «Дилижанс», — сообщили в столичном Департаменте культуры.

Глава ведомства Алексей Фурсин добавил: зрителей ждут более 100 спектаклей — от классической драмы и мюзиклов до театра кукол и моноспектаклей. Для желающих познать актерство проведут мастер-классы.

Самым спортивным

Не можете жить без физической активности? На территории ВДНХ устроили беговые маршруты и сделали онлайн-гид по тренировкам, а в «Лужниках» развернулся экстрим-парк из шести зон. В каждой — безопасное покрытие, инвентарь можно взять напрокат тут же, есть раздевалки. Кстати, «Лужники» уже собрали свой рекорд: прошедший в последний день весны турнир по настольному теннису собрал более шести тысяч участников.

Цирк приехал!

В «Сокольниках» центром притяжения стало шапито. Под его сводами теперь выступают жонглеры, клоуны, акробаты и даже дрессировщики с хищными зверями. Каждую неделю с четверга по воскресенье до 6 сентября в рамках проекта «Лето в Москве» тут пройдут представления, организованные братьями Запашными.

— Артисты Большого Московского цирка, это более 130 профессионалов, будут сменять друг друга. Шоу включают в себя лучшие номера из нашего репертуара, сочетающие вековые традиции с современными сценическими решениями, — рассказал Эдгард Запашный.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы: