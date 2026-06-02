Собянин: открыт прием заявок на конкурс грантов для НКО

В Москве начался прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Начали прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. НКО поддерживают молодежь и семьи с детьми, заботятся о ветеранах и участниках СВО, занимаются волонтерством и благотворительностью, берегут историю страны и культуру, спасают животных. Город, в свою очередь, предлагает им ресурсы для реализации идей. На гранты могут претендовать организации с опытом работы от года и молодые НКО с регистрацией от шести месяцев. Доступны 12 номинаций, охватывающих все сферы развития столицы. Подать заявку можно до 2 июля», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что нововведением этого года стал чат-бот, который помогает соискателям разобраться в требованиях и этапах подачи заявки на официальном сайте конкурса.

«В помощь претендентам на базе сети коворкинг-центров НКО запустят обучающую программу. Она включает тематические вебинары, очные мастер-классы и индивидуальные онлайн-консультации», – добавил Собянин.

По его словам, с 2002 года в рамках конкурса было поддержано больше 3,8 тыс. инициатив.