Электрофестиваль пройдет на Садовом кольце 27 июня

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться и приехать на место сбора на своем электромобиле или электромотоцикле.

© Mos.ru

Московский транспортный электрофестиваль состоится 27 июня в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы активно развиваем электротранспорт в столице. Электрофестиваль — это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Приглашаем владельцев электромобилей и электромотоциклов присоединиться к параду, а всех желающих — стать зрителями и поучаствовать в розыгрыше призов», — отметил Максим Ликсутов.

Парад электротранспорта пройдет на Садовом кольце. Чтобы присоединиться к нему, нужно заранее зарегистрироваться на сайте и приехать на своем электромобиле или электромотоцикле. Участников будут ждать с 10:00 до 11:45 на пересечении Большой Пироговской улицы и улицы Еланского. Колонна выезжает с Зубовской площади в 12:00.

Для гостей организуют насыщенную программу. Фестивальный городок будет работать с 10:00 до 18:00. Посетители смогут выиграть призы — электромотоцикл, электровелосипед и электросамокат. Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться и лично присутствовать на фестивале.

Мероприятие пройдет при поддержке госкорпорации «Росатом».

«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.