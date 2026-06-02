Лебедь прогнал купающегося мужчину с Большого Патриаршего пруда в Москве. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала "360".

На видеозаписи видно, как отдыхающий разделся и зашел в воду, сделав несколько шагов. С другого конца водоема к нему быстро поплыл белый лебедь. По словам очевидца Дениса, люди встали на сторону птицы и сказали, что "она оказалась умнее".

Собеседник телеканала уточнил, что около пруда было много граждан, но никто не сделал замечания. Есть версия, что мужчина и тот, кто стоял рядом с ним, искали что-то на дне.

"Возможно, алкоголь сыграл свою роль. Я вообще в шоке, что лебедь на такой скорости поплыл туда, как на моторной лодке. Он защищал свой дом", – добавил Денис.

Ранее в Московском зоопарке предупредили, что нельзя брать на руки и забирать домой найденных на улице утят. Брать птенцов могут только специалисты и исключительно в особых случаях. Если мамы-утки поблизости нет, в первую очередь нужно позвонить по номеру 112. После этого приедут зоологи отдела спасения диких животных и увезут утят, если понадобится.