Ярко-желтые ирисы распустились в нацпарке "Лосиный остров"

Ярко-желтые ирисы распустились в национальном парке "Лосиный остров" в Москве. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале природной зоны.

Цветы расцвели на Верхнеяузском водно-болотном комплексе. Ирис ложноаировый "изящно окаймляет берега Яузских болот", говорится в публикации.

Растение играет важную роль в экосистеме: очищает воду, удерживает почву, препятствует размыванию берегов и служит ценным медоносом. Корневища ириса становятся кормом для лосей, а его листья с фитонцидными свойствами помогают некоторым животным защищаться от насекомых-паразитов.

"Познакомиться с этим удивительным растением поближе можно во время водных экскурсий или путешествия по Понтонной тропе", – добавили в "Лосином острове".

Ранее в упомянутом парке расцвела лесная земляника. Белые цветы можно заметить на опушках, полянах и вдоль троп. В скором времени там появятся и сами ягоды. Цветами питаются ранние пчелы и бабочки, а ягодами – птицы, ежи и лисицы. Земляника также укрывает почву от эрозии и помогает расти другим растениям.