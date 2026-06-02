Цветник в виде российского флага украсит парк Победы

Цветник в виде российского флага появится на Поклонной горе в парке Победы. Он будет одним из крупнейших в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Его площадь превысит три тысячи квадратных метров. Тематический узор создадут из 360 тысяч белых, красных и синих агератумов и бегоний. Для проведения работ задействуют порядка 100 сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги".

Традиционно высадка однолетних растений для тематического оформления проводится в преддверии празднования Дня России, который отмечается 12 июня. Цветочный триколор будет создавать торжественную атмосферу и для других мероприятий на Поклонной горе, а также дополнит архитектурный облик Музея Победы.

В парке каждый год создаются и другие цветочные композиции. Например, "Цветочные часы" и "Москва". Москвичи могут ими полюбоваться до наступления холодов.

Чтобы сохранить здоровье цветов, специалисты за ними ухаживают. В летний сезон они регулярно поливают цветники. Для полива большой композиции в виде триколора задействуют спецоборудование.

Тем временем в столице продолжается сезонная высадка однолетних цветов. В этом году город украсят свыше 25 сортов петунии. Растения высадят в парках, скверах, во дворах, на площадях, вдоль центральных улиц и магистралей. Столичные клумбы также оформят бегониями, колеусами, тагетесами и цинерариями.