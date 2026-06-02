Москвичам пообещали теплое лето с сюрпризами

Предстоящее лето в Москве может оказаться немного теплее обычного, однако жителей столицы ждут температурные качели. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший научный сотрудник географического факультета МГУ Ирина Железнова.

По словам специалиста, средняя температура воздуха летом ожидается выше климатической нормы примерно на один градус. Однако этот показатель не означает, что погода будет ровной и одинаково теплой все три месяца.

Железнова пояснила, что москвичей могут ждать как периоды жары, так и ощутимые похолодания. Подобные колебания уже наблюдались в мае, когда рекордно теплые дни сменились резким снижением температуры.

При этом климатолог подчеркнула, что такие перепады не отменяют комфортной летней погоды.

«Похожие «качели» могут повторяться и в течение этого лета. Но это не значит, что дни, близкие к среднему климату, совсем исчезнут. Например, первая неделя лета по прогнозу как раз будет такой», — отметила она.

Специалист добавила, что рост средней температуры на фоне более заметных колебаний считается одним из проявлений современных климатических изменений.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в выходные 6-7 июня в Москве ожидается июльское тепло.