Летний кинотеатр в парке "Музеон" откроется 3 июня

В парке искусств "Музеон", подведомственном столичному департаменту культуры, в среду, 3 июня, откроется летний кинотеатр сети "Москино", передает портал мэра и правительства столицы.

В день открытия зрителей ждут премьерные показы двух картин: научно‑фантастического фильма ужасов "Закулисье реальности" режиссера Кейна Парсонса и биографической музыкальной драмы "Майкл" Антуана Фукуа о жизни и творчестве Майкла Джексона.

Фильм "Закулисье реальности" основан на интернет-феномене – городской легенде о бескрайнем лабиринте. По сюжету продавец мебели Кларк обнаруживает в своем магазине портал в искаженное пространство. Главные роли в картине исполнили номинанты на премию "Оскар" Чиветель Эджиофор и Ренате Реинсве.

Показ стартует в 21:00, а уже в 23:30 гости кинотеатра смогут посмотреть биографический музыкальный фильм "Майкл".

Кроме того, в рамках летнего сезона в кинотеатре представят авторские ленты, новинки проката, фестивальные хиты и мировую классику, в том числе фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами. Также запланированы специальные показы программ "Уикенд с режиссером", "Классика в 4k реставрации" и "Немое кино и музыка", а в дополнение к кинопоказам пройдут лекции киноведов, мастер-классы и встречи с режиссерами.

С 5 по 14 июня на киноплощадке пройдет фестиваль документального кино Beat Film Festival. Гостям представят киноленты из программ международных кинофестивалей, а также премьеры, посвященные музыке, современному искусству, архитектуре и моде. Расписание мероприятий и билеты доступны на сайте "Москино".

В кинотеатре для зрителей доступно 190 мест, все они находятся под крышей, позволяя укрыться от непогоды. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в приложении "Москино".

Площадка расположена в парке искусств "Музеон" на площади у сухого фонтана – улица Крымский Вал, владение 2. Ближайшие станции метро – "Парк культуры" и "Октябрьская".

