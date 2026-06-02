«Мосбилет» рассказал, чем сегодня угощают в московских театрах

В последние годы столичные театральные буфеты заметно изменились. Теперь вместо бутербродов с колбасой там можно найти блюда, приготовленные по собственным рецептам, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Театр на Таганке

В этом учреждении ставку делают на переосмысленные и усложненные по составу бутерброды. Самый популярный вариант – из особой булочки с лососем, которого засаливают на собственной кухне. Блюдо подается с соусом тартар и свежим огурцом. Также для театра есть бутерброд с икрой в более современном исполнении.

В театре уточнили, что используют для своих блюд булочки бриошь. Сотрудники поменяли несколько поставщиков, чтобы найти максимально качественный продукт.

Спросом пользуются и более сложные закуски – бутерброды с тартаром из говядины и пармезаном, а также блюда из ростбифа. К напиткам зрители чаще всего выбирают сырное ассорти, оливки или маринованные артишоки. При этом для них доступны и десерты: лимонный кекс, медовик и торт пекан.

Меню в учреждение регулярно обновляется. К новому сезону планируется добавить сочетания с грушей и горгонзолой, а также моцареллой, песто и томатами.

Театр на Трубной

В этом театре гастрономическая концепция строится вокруг салата "Оливье". Это напрямую связано с историей здания, так как в дореволюционной Москве там находился ресторан "Эрмитаж", одним из основателей и шеф-поваром которого был Люсьен Оливье.

В настоящее время ресторан-буфет носит название "Люсьен Оливье", а легендарный салат стал его главной гастрономической темой.

По вечерам пространство работает как театральный буфет, поэтому чаще всего там выбирают классические быстрее позиции. Но в течение дня ресторан принимает и обычных посетителей, поэтому меню там шире привычного театрального формата, рассказала начальник рекламно-информационного отдела Леонора Белоусова.

Однако главный акцент остается на "Оливье". В меню можно найти вариации с лососем и гранатом, куриной грудкой и томатами черри, зеленым яблоком и постным майонезом. При этом есть и более традиционные версии – с колбасой или говядиной. Помимо салата, гости покупают грушу в беконе под соусом блю чиз и фетучини с семгой.

Театр Ермоловой

В кафе "Время антракта" на новой сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой формат театрального буфета заметно расширили. Заведение работает каждый день, зайти в него могут все желающие.

Там можно не только быстро перекусить, но и заказать блюда по меню, которые приготовят специально к антракту. Эта опция доступна зрителям, которые пришли на спектакли на основной сцене с услугой "Билет +". В числе популярных позиций круассан со слабосоленой семгой, сэндвич с пастрами, томатами и медово-горчичной заправкой, а также салат с ростбифом.

Кроме того, в кафе при театре есть полноценные горячие блюда: паста с креветками, медальоны из говядины, жареный картофель с прованскими травами и другое. Отдельное место в меню занимают сосиски с зеленым горошком и зернистой горчицей, которую предложил добавить худрук театра Олег Меньшиков.

