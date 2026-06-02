Кессонная служба привлечена к строительству участка Бирюлевской линии метро

Специальная кессонная служба задействована для обслуживания тоннелепроходческого щита на участке между строящимися станциями «Кленовый бульвар» и «Курьяново» Бирюлевской линии Московского метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник участка в компании «Тоннель-2001» (входит в АО «Мосметрострой») Тимур Мамаджанов.

«ТПМК «Ольга» – единственный в Москве тоннелепроходческий механизированный комплекс с гидропригрузом. Данный ТПМК может вести проходку в тяжелых геологических условиях, включая плывуны. Технология позволят держать забой от обрушения за счет бентонитового раствора. ТПМК «Ольга» построит левый и правый перегонные тоннели от «Кленового бульвара» до переходной камеры, включая участки проходки под Москвой-рекой. Для ремонта ТПМК привлекаем кессонную службу. Одна из самых сложных, опасных и в то же время уникальных профессий в метростроении – это кессонщик. Специалисты-кессонщики трудятся в экстремальных условиях и под избыточным давлением», – сказал Мамаджанов.

По его словам, кессонщики – это узкопрофильные специалисты, привлекаемые при ремонте и замене режущего инструмента комплексов или в сложных геологических условиях, где даже самые современные ТПМК требуют вмешательства человека.

«В нестабильных обводненных грунтах выполнить ремонт режущего инструмента не так просто – необходимо создать своеобразный воздушный «пузырь», который вытесняет воду и создает таким образом условия для нахождения человека в полости тоннеля в специальной барокамере. К деятельности допускаются только специалисты, прошедшие медицинскую комиссию. Сразу после завершения работ людям выходить из барокамеры нельзя – требуется время, чтобы избежать угрозы кессонной болезни из-за разницы в давлении», – добавил Мамаджанов.

На участке между станциями «Кленовый бульвар» и «Курьяново» будущей Бирюлевской линии метро будет применяться нестандартное техническое решение – одновременное устройство однопутных и двухпутного тоннелей. От станции «Кленовый бульвар» до переходной камеры проложат два однопутных тоннеля протяженностью около 1 тыс. 130 м каждый, в сторону станции «Курьяново» – один двухпутный длиной свыше 850 м.

«Такое техническое решение обусловлено утвержденным проектом будущего радиуса – он предполагает устройство станций как с островными, так и с береговыми платформами. На Бирюлевской линии островными будут станции «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар» и «Бирюлево», береговыми – «Курьяново», «Москворечье», «Луганская», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская», – напомнил Мамаджанов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что на строительстве двух новых и продлении двух существующих линий столичного метро задействовано 12 тоннелепроходческих механизированных комплексов.