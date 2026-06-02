Сергунина рассказала о летних арт-павильонах «Сделано в Москве»

Арт-павильоны «Сделано в Москве» открылись на Болотной площади, Арбате и в парке искусств «Музеон». Более 500 предпринимателей представили свою продукцию на этих и других площадках городской программы. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— В рамках проекта «Лето в Москве» работает семь арт-павильонов с товарами столичных брендов. Флагманский вновь расположен на Болотной площади. Здесь можно найти подарки себе и близким на любой вкус: от одежды и аксессуаров до детских книг и косметики, — рассказала заммэра.

Новое пространство «Вишня» на Арбате предлагает гостям попробовать сезонные ягоды и напитки, а также приобрести товары для дома, включая свечи, посуду, керамику и другую продукцию.

На набережной парка «Музеон» открылась «Фабрика мороженого», где можно попробовать популярный холодный десерт, а также купить сумки, головные уборы, настольные игры и издания для детей.

Посетителей ждут и уже знакомые павильоны. В маркете в форме большого самовара на Арбате можно найти книги о столице и продукцию туристического бренда «Москва». В «Воздушном шаре» на Трубной площади продаются товары для детей, а подарочные наборы проекта «Московское чаепитие» доступны на площадке «Коробка конфет» на Новом Арбате.

Летний сезон открылся в кинопарке «Москино» 30 мая. Для его посетителей подготовили музыкальные фестивали, показы фильмов под открытым небом, экскурсии по съемочным площадкам и другие мероприятия. Все события проводятся в рамках проекта «Лето в Москве». Тема этого года — «Время быть вместе».