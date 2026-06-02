Собянин: Началась проходка левого тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров мечты»

Началась проходка левого перегонного тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты» Бирюлевской линии метро. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Щиту «Елена» предстоит пройти около 1,5 километра под действующими тупиками станции «ЗИЛ» Троицкой линии, железнодорожными путями и платформой МЦК «ЗИЛ». Завершить проходку планируется в 2027 году. Это уже пятый тоннель, строительство которого началось в рамках создания Бирюлевской линии метро.

На станции «ЗИЛ» завершены работы по разработке грунта и переносу инженерных коммуникаций из зоны строительства. На станции «Остров Мечты» близятся к завершению земляные работы. На обеих площадках продолжается возведение основных конструкций.

Бирюлевская линия станет седьмой новой веткой метро, появившейся на карте Москвы за последние годы. После запуска она улучшит транспортную доступность для более чем миллиона жителей и работников восьми районов столицы. По прогнозам, после полного ввода линии ее ежедневный пассажиропоток превысит 165 тысяч человек.

— Возведение в городе транспортных объектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — написал Собянин в своем канале в МАКС.

До этого мэр сообщил о согласовании архитектурной концепции павильона будущей станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро. Главной особенностью проекта станут многоугольные элементы в форме сот, которые создадут ощущение легкости и динамики. Такой дизайн будет использован как во внешнем оформлении, так и во внутренних пространствах павильона.