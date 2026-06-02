Билеты на теплоходы стали продавать еще на трех столичных причалах

Билеты на теплоходы теперь можно купить еще на трех причалах Москвы, сообщила пресс-служба Дептранса.

"Как показал прошлый год, речные прогулки стали любимым видом досуга для москвичей и туристов. В сезоне речной навигации 2025 года спрос на этот вид отдыха увеличился на 25%", – отметили в департаменте.

Брендированные кассы "Суда сюда!" открыли на следующих причалах:

"Красный Октябрь"; "Нескучный сад"; "Патриарший".

Там можно приобрести билеты на маршруты: "Северный", "Исторический", "Коломенский‑экспресс" и "Северный‑экспресс". Всего у агрегатора "Суда сюда!" насчитывается 10 касс. Кроме того, доступен и онлайн-способ покупки – оформить билет можно на сайте "Суда сюда!".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем не только развивать водный транспорт, но и повышать комфорт пассажиров и улучшать сервисы", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в летний период речные прогулки пользуются высоким спросом у москвичей и гостей города. Увеличение числа касс на причалах позволит справиться с растущим спросом. Ликсутов выразил уверенность, что данная мера приведет к увеличению числа пассажиров теплоходов.

Ранее сообщалось, что свыше 1,3 тысячи мероприятий провели на Южном речном вокзале в Москве с момента его обновления, которое прошло три года назад. С тех пор он принял свыше 805 тысяч гостей.