В Бабушкинском районе построен жилой дом по проекту «Московские кварталы»

В Северо-Восточном округе Москвы в рамках проекта «Московские кварталы» был построен жилой дом общей площадью свыше 8,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский.

— Завершено строительство дома по проекту «Московские кварталы» в Бабушкинском районе. Дом возведен по монолитной технологии, оснащен современными инженерными сетями и обладает высоким классом энергоэффективности. В нем 88 квартир жилой площадью более пяти тысяч квадратных метров. На первых этажах спроектированы нежилые коммерческие помещения, где могут открыться магазины, кофейни, салоны красоты и другие объекты инфраструктуры. Все коммуникации располагаются на техническом подземном этаже, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Здание расположено по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 29, корпус 5. В непосредственной близости находятся школа, детский сад, городская библиотека, сквер, торговый центр и другие объекты социальной инфраструктуры, а также станция метро «Бабушкинская».

Придомовая территория обустроена в соответствии с концепцией безопасного двора без автомобилей: парковка и проезды не пересекаются с зонами для отдыха и прогулок. Во дворе предусмотрены детская игровая площадка, удобные тротуары и уличное освещение.

В местах общего пользования создана безбарьерная среда: полы выровнены до уровня улицы, отсутствуют пороги и лестницы. Холлы просторные и светлые, с витражными окнами. Для удобства семей с детьми предусмотрены зоны для хранения велосипедов и колясок.

Экстерьер здания выполнен в современном сдержанном стиле. В отделке использована система вентилируемого фасада с фиброцементными плитами. Основные цвета — сложные серые оттенки, однако благодаря декоративным элементам дом выглядит легким и динамичным, гармонично вписываясь в архитектурный облик района.

Проект был реализован при поддержке специалистов «Контроля Москвы», которые сопровождали его от начального этапа до приемки, добавляет пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.