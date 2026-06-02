Собянин рассказал об уникальных московских разработках в сфере биомедицины

В столице производят искусственную печень, мембранный оксигенатор, нейроимпланты для восстановления зрения и слуха, протезы кисти с оптическими датчиками и многое другое.

Медицина, фармацевтика и биотехнологии — активно растущий и перспективный сектор московской промышленности. В столице работает более 300 профильных предприятий, на которых заняты около 30 тысяч человек. Компании выпускают широкий спектр продукции — от нейроимплантов для восстановления слуха и зрения до искусственной почки. Многие разработки не имеют аналогов в России и мире. О проектах в сфере биомедицины рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«Город создал условия для полного цикла производства: инфраструктура особой экономической зоны (ОЭЗ) “Технополис Москва” позволяет пройти путь от лаборатории до готового продукта. Московский инновационный кластер предоставляет компаниям широкий спектр мер поддержки — от грантов на модернизацию и компенсаций за патенты до возможности тестировать решения на базе городской инфраструктуры», — отметил Мэр Москвы.

В результате по итогам 2025 года производство лекарств и медицинских материалов в Москве выросло на 8,8 процента. При этом выпуск сердечно-сосудистых препаратов увеличился на 79,8 процента, лекарств для дыхательной системы — на 87,2 процента, а вакцин и сывороток — в полтора раза. Производство медицинских инструментов и оборудования в прошлом году также выросло на 7,2 процента.

Так, компания «Акрус Биомед», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», первой в России начала выпуск клеточных препаратов для клинических испытаний. Главной разработкой предприятия является искусственная кожа на основе донорских клеток. Нередко тяжелым пациентам, например с диабетической стопой, могут требоваться сложные операции вплоть до ампутации. Использование искусственной кожи поможет этого избежать.

Московское предприятие получило разрешение на клинические исследования сразу двух высокотехнологичных препаратов — биологического и дермального эквивалентов кожи. Они созданы на основе донорских клеток человека и специального носителя, повторяющего структуру настоящей кожи.

Первый препарат ускоряет заживление при критических потерях кожи и снижает риск образования рубцов. Второй предназначен для аутодермопластики — пересадки собственной кожи — и может применяться даже амбулаторно или в дневном стационаре. После получения регистрационных удостоверений препараты начнут поставлять в клиники. Завод готов производить до 70 тысяч единиц продукции в год.

Параллельно компания разрабатывает решения для лечения травм позвоночника и суставов.

В свою очередь предприятие «Метанефрос» из ОЭЗ «Технополис Москва» создала отечественный аппарат «Искусственная почка». Предприятие готово выпускать от 500 до тысячи таких изделий в год, а также от четырех до восьми миллионов комплектующих ежегодно. Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на оборудование, официально подтвердив его безопасность и эффективность. Сейчас идет тестовый выпуск продукции. В его рамках собрали уже четыре искусственных почки, которые поставят в российские клиники.

Еще один резидент особой экономической зоны — компания «Артселленс» — совместно с учеными из Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского создают первую в России искусственную печень. Технология позволяет выращивать орган из собственных клеток пациента, что существенно снижает риск отторжения. На первых этапах разработка предназначена для помощи больным в ожидании донора, однако в перспективе сможет полностью заменить поврежденный орган.

Кроме того, в октябре 2025-го компания открыла на площадке «Печатники» первую очередь завода по выпуску лекарственных препаратов. Производственная мощность составляет до 10 миллионов таблеток и до 20 миллионов капсул в год для лечения онкологии, инсультов, инфарктов, тромбозов и легочной эмболии.

Участник Московского инновационного кластера — лаборатория «Сенсор-Тех» — создает первые в России нейроимпланты для восстановления зрения и слуха. Одна из разработок компании — VR-симулятор бионического зрения (зрение на основе стимулирующих электронных имплантов). Устройство показывает мир глазами пациента, которому были вживлены импланты, помогая врачам и реабилитологам эффективнее проводить восстановление. Компания успешно протестировала технологию и получила грант на развитие флагманского нейроимпланта Elvis V. Сейчас устройства проходят доклинические испытания.

Среди других разработок — устройство с камерами внутри, которое сканирует окружающее пространство и с помощью искусственного интеллекта распознает объекты и лица людей, рассчитывает расстояние до них и передает информацию через наушники.

Компания «Моторика», резидент ОЭЗ «Технополис Москва» и технопарка «Сколково», разработала первый в мире протез кисти с оптическими датчиками Omni Hand. Технология считывает сигналы не только с мышц, но и с сухожилий, поэтому протез подходит людям с серьезными повреждениями рук, в том числе после обморожений. Серийное производство новой модели началось в январе.

Параллельно компания выпускает и другие виды протезов. Так, с 2016-го «Моторика» обеспечила ими более восьми тысяч человек из 17 стран и вошла в топ-10 мировых производителей. Благодаря поддержке Московского инновационного кластера компания увеличила выпуск изделий до 4,5 тысячи в год, а также масштабировала производство 3D-печати (SLS) и смогла запатентовать девять новых изобретений. Сейчас предприятие активно готовится к выходу на фондовый рынок.

Другой резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Оксикор» — создала первый российский мембранный оксигенатор. Аппарат заменяет работу легких, насыщая кровь кислородом во время операций на сердце или при тяжелых заболеваниях дыхательной системы.

Главным достижением инженеров стал особый способ сборки ключевой детали прибора. Внутри нее находятся тысячи тончайших трубочек-фильтров, которые нельзя просто установить, а необходимо идеально закрепить. Московские специалисты разработали уникальную технологию склейки, благодаря которой трубочки держатся надежно, а оксигенатор остается безопасным для людей.

Прибор уже успешно прошел клинические исследования и находится на стадии регистрации. Мощности завода позволяют выпускать до 50 тысяч таких аппаратов в год, обеспечивая клиникам независимость от импорта.

Компания «Медтехнопроект», участник программы пилотного тестирования Московского инновационного кластера и резидент технопарка «Сколково», производит протезы Angiteq и создает имплантаты для сложнейших операций на сосудах. Ключевая разработка предприятия — протез для грудной аорты. Имплантат обладает высокой степенью надежности и хорошо приживается. Компания уже реализовала более 1,6 тысячи сосудистых протезов.

Сейчас предприятие занимается пилотным тестированием протезов, используемых при проведении операций на сосудах нижних конечностей.

Столица продолжает формировать мощные фармацевтический и медицинский кластеры. Эта работа является частью крупных национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологии здоровья», которые помогут сделать качественную медицину доступной каждому.