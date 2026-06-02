Праздничная программа ко Дню России пройдет в Музее Победы 12 июня

В Музее Победы на Поклонной горе и в его филиале – Музее «Г.О.Р.А.» 12 июня проведут праздничную программу, приуроченную ко Дню России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«12 июня, в День России, Музей Победы подготовил большую праздничную программу. Вход этот день в главное здание музея на Поклонной горе и его филиал – Музей «Главные оружейные реликвии армии» будет бесплатным (кроме экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и диорамного комплекса)», – говорится в сообщении.

Как отметили в музее, культурные площадки будут работать с 10:00 до 21:00. Центральным событием программы станет концерт «Сильные духом!», на котором в составе сводного духового оркестра выступят более 600 юных музыкантов из Москвы, Донецкой и Луганской народных республик, Белгородской, Курской, Московской, Владимирской, Ярославской, Калужской областей. Концерт начнется в 16:00 в колоннаде Музея Победы.

Также в 12:00 на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» в рамках всероссийской акции «Родиной горжусь» начнется музыкальная программа. Перед посетителями выступят хор защитников Отечества, ансамбль жен и матерей участников СВО «Голоса Родных», коллектив «Жены героев», музыкальный коллектив «Надежда», школа социальных танцев Cybertango, танцевальный коллектив «Фламинго», музыкальный театр «На Поклонке», театр-студия «Непоседы», группа «Волшебники двора», центр творчества «Музыкальная дорожка», участники проекта «Главные детские песни».

Кроме того, в 15:00 праздничная программа акции «Родиной горжусь» продолжится в зале Полководцев музея на Поклонной горе музыкальной гостиной «СВОи песни». Гости услышат композиции в исполнении вокальной группы «Жены героев», коллективов «Надежда» и «Голоса родных».

Помимо этого, гости музея на Поклонной горе смогут посетить экспозицию «Путь к Победе», зал Исторической правды, зал Памяти и Скорби, мультимедийный зал «Лица Победы», художественные выставки «Золотые звезды» и «Красота спасает мир», выставки «Плечом к плечу», «Подвиг молодогвардейцев», «Главный врач». А в Музее «Г.О.Р.А.» можно ознакомиться с коллекцией военной техники и вооружения Второй мировой войны под открытым небом.