Храм на юго-западе Москвы украсит архитектурно-художественная подсветка

Специалисты Комплекса городского хозяйства оборудуют архитектурно-художественной подсветкой храм Всех Святых в земле Российской просиявших на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве города Петр Бирюков.

— Разработали специальную концепцию организации освещения здания храма Всех Святых в земле Российской просиявших, который находится на Новочеремушкинской улице. Главная задача — подчеркнуть красоту и архитектурные особенности религиозного объекта, который отличают вертикальные акценты и плавные линии сводов, — сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что для храма был создан световой образ, позволяющий выделить детали и элементы сооружения.

— Энергетики АО «ОЭК» установят 440 современных осветительных приборов для обеспечения акцентной подсветки верхнего свода, куполов и контуров здания. В соответствии с утвержденной концепцией единой светоцветовой среды, все новые установки архитектурного освещения имеют теплый или нейтральный оттенок белого цвета и умеренную яркость, — рассказал Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года уровень освещенности столицы вырос в 2,6 раз, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.

В общей сложности Москву сегодня освещают более 1,3 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

