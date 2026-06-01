Собянин назвал одну из важнейших причин расширения границ Москвы в 2012 году

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал одну из важнейших причин расширения границ российской столицы в 2012 году. В личном блоге он рассказал, что тогда назрела необходимость создать новые центры развития — комфортные и сбалансированные городские районы с качественным жильем, развитой инфраструктурой и рабочими местами рядом с домом.

По его словам, одним из таких центров стала Коммунарка. За последние годы там было построено 6,28 миллиона квадратных метров недвижимости, проложены Сокольническая и Троицкая линии метро, а также новые дороги. Население района на сегодняшний день превысило 180 тысяч человек.

«Несмотря на активное строительство прошлых лет, свободного места в Коммунарке еще вполне достаточно. Недавно утвердили проект планировки территории площадью 132 га возле "Новомосковской"», — рассказал Собянин.

Он уточнил, что к 2040 году здесь будет построено более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости и создано около 10 тысяч рабочих мест. Новые кварталы будут организованы по принципу «15-минутного города». Там будет все необходимое для жизни в шаговой доступности.

В числе крупнейших проектов, которые появятся в Коммунарке, Собянин назвал Межмузейный депозитарно-выставочный комплекс, новый кампус МГТУ «СТАНКИН», суперколледж и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее Собянин заявил, что у станций метро и МЦД в Москве обновят около 40 территорий.