Панно из 10 тысяч кусков смальты выложили на Ленинградском вокзале

На одном изображены достопримечательности Москвы, на другом — Санкт-Петербурга.

Мозаичные панно с изображениями Москвы и Санкт-Петербурга, размещенные на обновленном Ленинградском вокзале, выложили из 10 тысяч кусков смальты.

«В столице завершили масштабное обновление Ленинградского вокзала. Главным украшением его светового зала стали мозаичные панно с достопримечательностями Москвы и Санкт-Петербурга общей площадью более 800 квадратных метров. Их собрали вручную из 10 тысяч кусков смальты. Помимо двух российских городов, на панно изобразили литературных и мифических персонажей. Над ним работала команда из 30 художников-мозаистов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Панно создали в жанре ведуты — реалистичного городского пейзажа. Над масштабными произведениями искусства работала знакомая москвичам мастерская. Именно в ней создали мозаики с рыбами, которые размещены на станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро.

«В основном зале Ленинградского вокзала размещены панно, которые стали самой большой мозаикой на объектах транспортной инфраструктуры России. Их масштаб и художественное решение подчеркивают связь двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. Пространство зала не только красивое, но и функциональное: для удобства пассажиров работает информационная стойка, сервис доставки багажа, множество магазинов и кафе. Кроме того, к поездам дальнего следования организован быстрый проход. После обновления вокзал стал самым современным в городе и соответствует высоким стандартам московского транспорта», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На одном панно в световом зале Ленинградского вокзала представлены Московский Кремль, памятник князю Владимиру, сталинская высотка на Котельнической набережной, парк «Зарядье», храм Христа Спасителя, олимпийский комплекс «Лужники», главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Дворец гимнастики Ирины Винер, Московский международный деловой центр «Москва-Сити» и другие объекты.

На другом же панно изображены Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Петропавловская крепость, храм Спаса на Крови и другие достопримечательности Санкт-Петербурга. На мозаиках также можно заметить героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», черного кота из песни на стихи Михаила Танича, самолет и другие объекты.

Ранее Сергей Собянин открыл Ленинградский вокзал после масштабного обновления.

АО «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик реконструкции здания Ленинградского вокзала.