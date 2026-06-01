Плавучие беседки появились в Измайловском парке и «Кузьминки»

Москвичи смогут покататься на плавучих беседках в нескольких парках города. Об этом рассказали в пресс-службе проекта развитиепарков.рф.

© Вечерняя Москва

— В этом сезоне в наших парках появились плавучие беседки! Это уютные мини-домики с диванами, столиком, шторками от дождя и местами сразу для семи человек. А еще там можно включить подсветку и музыку, — говорится в публикации.

В центре Измайловского парка, на Круглом пруду (вход со стороны МЦК Соколиная гора), расположена лодочная станция, которая функционирует с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни — с 11:00 до 22:00. В парке «Кузьминки», на Шибаевском пруду, лодочная станция открыта ежедневно с 10:00 до 21:00.

Также арендовать беседку можно на Дворцовом пруду в парке «Останкино» на ВДНХ.

1 июня в столице начался третий сезон масштабного проекта «Лето в Москве», который продлится до 6 сентября и охватит более 500 городских площадок, преимущественно расположенных за пределами центра. В парках, на бульварах, фестивальных территориях и в общественных пространствах всех округов столицы запланировано множество мероприятий, объединенных главной темой этого года.