Сегодня - в День защиты детей - в Москве открылся новый корпус отделения Института иммунологии. Там будут оказывать высокотехнологичную помощь маленьким пациентам со всей страны, страдающими самыми сложными аллерго- и иммунологическими патологиями.

Также планируют разрабатывать и внедрять инновационные методы диагностики и терапии. Здание возвели всего за год. Одна из ключевых особенностей проекта - концепция единой терапевтической среды - на всех этапах лечения родители могут находиться рядом с ребёнком.