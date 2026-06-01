В центре московского долголетия прошел шахматный турнир с чемпионом мира

Десятки игроков самого разного возраста — от семи лет и старше 80 — приняли участие в сеансе одновременной игры с многократным чемпионом мира, международным гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Любители шахмат разных поколений собрались во флагманском Центре московского долголетия «Марьина Роща» на встречу и сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Встреча прошла в рамках проекта «Мост поколений» Московской ассоциации ветеранов СВО. Проект помогает укреплять связи между представителями разных поколения — от совсем юных москвичей до горожан старшего поколения, — обмениваться опытом и больше общаться.

Ранее при участии гроссмейстера Сергея Карякина в Едином центре поддержки ветеранов СВО и членов их семей был успешно открыт шахматный клуб.

На сеанс одновременной игры собрались участники «Московского долголетия», школьники и ветераны специальной военной операции. Сразиться с гроссмейстером пришли любители шахмат от 7 до 82 лет.

Игра проходила по всем правилам таких встреч. Гроссмейстер играл белыми фигурами, соперник делал ход только в присутствии гроссмейстера, который отвечал своим шагом и переходил к следующей доске. Такое правило позволяет гроссмейстеру держать под контролем сразу несколько досок шахматной игры.

Сергей Карякин уже не впервые стал партнером по игре для участников «Московского долголетия».

— Особенность игры с участниками проекта в том, что все играют хорошо, стабильно, видно, что они регулярно тренируются. Мне каждый раз интересно с ними играть. Замечаю, что нет ни одной проходной, легкой партии, всегда приходится напрягаться, чтобы победить. Сегодня во время игры мы наблюдали настоящий «Мост поколений» — шахматы действительно объединяют людей разных возрастов, — поделился гроссмейстер.

В проекте «Московское долголетие» начать заниматься шахматами может любой желающий горожанин старшего поколения.

— Шахматам когда-то в детстве учил меня папа, и вернулась к игре уже после выхода на пенсию в «Московском долголетии». Когда увидела приглашение на встречу с гроссмейстером, не раздумывая отправила заявку. Рада и счастлива, что сюда попала, эмоции через край! Я обычный человек и вряд ли могу где-то случайно пересечься с Сергеем Карякиным, но в центре московского долголетия возможно многое — мы увиделись, пообщались и сразились в моей любимой игре! Пыталась поставить Сергею мат, была интересная задумка, не хватило ходов и мат мне поставил гроссмейстер, — рассказала участница «Московского долголетия» Наталья Хороманская.

Самый юный из игроков, 7-летний Михаил Рябов, который начал играть в шахматы еще в садике, признался, что тоже планирует быть гроссмейстером. И он идет к своей цели уверенно: в сеансе одновременной игры с Сергеем Карякиным он сыграл вничью и получил в подарок от мастера книгу с его автографом.

Перед началом турнира для гостей провели экскурсию по Центру московского долголетия «Марьина Роща». Открытый в октябре 2019 года, этот центр стал первым и одним из крупнейших в сети, насчитывающей сегодня более 140 центров по всей столице.

Москвичи старшего поколения могут освоить шахматы или отточить мастерство на занятиях с профессиональными преподавателями. Стать участником проекта можно в любом центре московского долголетия или офисе «Мои Документы», онлайн на портале mos.ru или оставив заявку на сайте.

