В Кусково открылся XVI фестиваль "Органные вечера"

XVI фестиваль "Органные вечера" открылся в музее-усадьбе "Кусково". Как сообщили ТАСС организаторы, художественный руководитель фестиваля, органистка Елена Привалова и барочная капелла "Золотой век" под управлением Александра Листратова представили программу из клавирных концертов Иоганна Себастьяна Баха.

В концерте приняли участие барочная скрипка Фатима Лафишева, скрипка Ксения Тимофеева, барочный альт Елена Лендова и барочная виолончель Александр Листратов.

В программу открытия вошли Фантазия и фуга соль минор BWV 542, а также клавирные концерты Баха в переложении для органа и струнного ансамбля, включая концерты ре минор, ля мажор и фа минор.

Как отмечают организаторы, выбор программы связан с традицией Лейпцига 1730-х годов, где Бах руководил Музыкальной коллегией и активно исполнял собственные сочинения в разных инструментальных версиях. "Клавирные концерты Баха в органном звучании раскрываются особенно масштабно: усиливается диалог солиста и ансамбля, а сама фактура становится более рельефной и симфонической", - сообщили организаторы.