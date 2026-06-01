$71.0282.64

Фотовыставка ко Дню защиты детей открылась на Чистопрудном бульваре

Москва24

Фотовыставка "Расту москвичом" ко Дню защиты детей открылась на Чистопрудном бульваре, сообщает Агентство "Москва".

Фотовыставка ко Дню защиты детей открылась на Чистопрудном бульваре
©  m24.ru
"Выставка "Расту москвичом" – это истории, увиденные фотокорреспондентами Агентства городских новостей "Москва". В объективе – юные жители столицы, в фокусе – их заботы и развлечения, на снимках – неподдельные эмоции", – рассказали в агентстве.

Фотографы запечатлели, каким бывает детство в мегаполисе – за один день ребенок успевает посетить школу, парк, тренировку, кинотеатр и даже случайный праздник.

"Каждый кадр – момент, ценный своей неповторимостью, прожитый в городе, где легко мечтать", – добавили в СМИ.

Выставка будет работать до 30 июня. Ее можно найти рядом с памятником А. С. Грибоедову недалеко от станции "Чистые пруды" Сокольнической линии метро.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником. Он подчеркнул, что столица будет делать все необходимое для счастливого детства нынешнего и будущего поколений. Мэр пожелал горожанам крепкого здоровья, мира и добра.