В Москве установят более 20 тыс. уменьшенных дорожных знаков. В этом году в Москве появятся более 20 тыс. уменьшенных дорожных знаков.

Как пишет Коммерсант, малые знаки устанавливают на внутрирайонных улицах с небольшим количеством полос, на участках с ограничением скорости до 60 километров в час, а также в центре города. По словам экспертов, это делает передвижение пешеходов более комфортным, а навигацию для водителей — более понятной и наглядной. Уменьшенные знаки примерно на треть меньше стандартных.