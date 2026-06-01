Летние бассейны начали работать в Москве

В столице начали работать 12 площадок с бассейнами под открытым небом. Площадки открылись в рамках проекта «Лето в Москве», сообщила пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На пяти площадках — Сухонской, Коптеве, Перерве, Теплом Стане и Вешняках — работают два бассейна: большая чаша глубиной 1,4 м и малая глубиной 0,6 м. Вместимость таких комплексов составляет до 108 человек. На остальных семи площадках установлена одна универсальная чаша, рассчитанная на 78 посетителей», — говорится в сообщении.

Посещение бассейнов распределяется по сеансам. Так, с 9:00 до 10:30 сеансы будут длится полтора часа. Стоимость такова: взрослые — 400 рублей (будние дни), 750 рублей (выходные); дети до 12 лет и льготная категория населения — 200 рублей (будние дни), 350 рублей (выходные); дети до 12 лет (льготный) — 100 рублей (будние дни), 250 рублей (выходные).

Посетить также можно будет и трехчасовые сеансы: с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30, с 18:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что ежегодный фестиваль пионов и ирисов стартует в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 5 июня. Ведущие цветоводы Москвы и Подмосковья представят современные и перспективные сорта пионов и ирисов.