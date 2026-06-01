В Москве открыли Дом милосердия для нуждающихся в лечении детей из приграничья

Новый Дом милосердия международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" для тяжелобольных и раненых детей из прифронтовых территорий открыли в Москве, передает корреспондент ТАСС. Торжественное открытие состоялось в Международный день защиты детей.

Помещение сможет единовременно принять около 25 семей с тяжелобольными и ранеными детьми из прифронтовых регионов, которые проходят лечение в столичных медицинских центрах.

"Наша организация имеет большой многолетний опыт помощи семьям с тяжелобольными и ранеными детьми из прифронтовых регионов. Новый дом милосердия позволит нам помочь не только большему числу таких семей, но и сделать это на самом достойном уровне. Открытие нашего прекрасного дома - замечательный пример поддержки работы социально-ориентированной НКО со стороны правительства Москвы", - сказала президент организации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ольга Демичева.

Как подчеркнула заммэра столицы Анастасия Ракова, Москва всегда с заботой относится к детям и семьям, особенно тем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Она отметила, что много детей с приграничных территорий проходят лечение и реабилитацию в московских клиниках.

"В этот период, вдалеке от дома, им очень важно, чтобы с ними были их родители - они повышают уверенность, оказывают поддержку, снимают психологическое напряжение и, конечно, способствуют выздоровлению. Совместно с общественной организацией "Справедливая помощь Доктора Лизы" Москва подобрала это чудесное здание, светлое, красивое, здесь провели необходимый ремонт, оснастили оборудованием, постарались сделать все, чтобы у семей была возможность вместе находиться, вместе жить не только в больничных стенах", - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что в Москве успешно развивается проект госпитальных школ для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, чтобы они не отставали от сверстников.

"Я очень надеюсь, что этот дом действительно поможет детям быстрее справиться со всеми невзгодами и вернуться к обычной нормальной детской жизни", - добавила она.

О новом доме

Первый этаж здания полностью адаптирован для маломобильных детей и инвалидов-колясочников: здесь оборудованы комнаты с технологичными кроватями, современные санузлы с откидными сидениями и специальными опорами, установлена кнопка вызова круглосуточного диспетчера. На каждом этаже есть просторные кухни и столовые с новейшей техникой, где мамы могут готовить своим детям. В здании разместились учебные классы с уникальной регулируемой мебелью, конференц-зал, оборудованы большая игровая комната и зал для занятий лечебной физкультурой, а также особая комната для духовных бесед со священником. В отреставрированной домовой церкви при Доме милосердия планируется регулярное проведение служб.