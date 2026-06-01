Собянин: более 1,4 тыс компаний примут участие в новом сезоне "Лета в Москве"

К новому сезону проекта "Лето в Москве" присоединились свыше 1,4 тысячи компаний, рассказал на своей странице в MAX Сергей Собянин.

"Кооперация города и бизнеса делает программу ярче и разнообразнее и, что очень важно, создает инвестиционный механизм, который развивает экономику столицы", – указал градоначальник.

Он напомнил, что летом 2025 года выручка столичных компаний сферы общественного питания, культуры и досуга выросла на 23,8% по сравнению с 2024 годом, составив 295 миллиардов рублей. При этом зимой 2025–2026 годов выручка выросла еще на 17,8%, достигнув 359 миллиардов рублей.

"Свой вклад в этот рост, безусловно, внесли проекты "Лето в Москве" и "Зима в Москве", – добавил Собянин.

Уже третий сезон "Лета в Москве" начался на свыше чем 500 площадках по всей столице. Главная тема проекта – "Время быть вместе", а цель мероприятий – объединить и сблизить жителей города. В этот раз бизнес и власти подготовили:

показы фильмов на Северном речном вокзале в кинотеатре под открытым небом, расписание сеансов которого обновляется каждую неделю; новые туристические нейромаршруты на базе поисково-информационной картографической службы; образовательную программу по финансовой грамотности и кибербезопасности на фестивале "День молодежи"; бассейны, летние кинотеатры, пикниковые зоны и другие пространства с уникальными активностями в парках Москвы.

В частности, столичный малый и средний бизнес разместит свыше 25 тысяч своих товаров в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве". Кроме того, представители гастроиндустрии и сферы торговли разместятся на Тверском бульваре и других площадках города, а в целом предприниматели подготовили на своих площадках больше 2,4 тысячи бесплатных мероприятий и акций.

Участие в проекте позволит столичным бизнесменам не только продвинуть свой бренд и получить информационную поддержку, но и оказаться в эпицентре городского трафика и получить возможность использовать московскую инфраструктуру. Подать заявку на участие в проекте можно на сайте.

Также для проведения собственных мероприятий горожанам доступно свыше 50 городских площадок на бесплатном сервисе "Все на улицу!". Воспользоваться сервисом могут физические лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели и компании.

Третий сезон проекта "Лето в Москве" продлится

до 6 сентября. В его рамках, в частности, ожидается традиционный Красочный забег. 7 июня участникам предстоит

преодолеть 5 километров от спорткомплекса "Олимпийский" на Олимпийском проспекте до Цветного бульвара у Трубной площади. Старт назначен на 10:00.