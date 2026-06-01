Американская журналистка Кэндис Оуэнс приехала в Москву и восхитилась городом, назвав его невероятно красивым, о чем высказалась в аккаунте в X.

«Я не уверена в том, чего я ожидала, но точно не этого», — призналась Оуэнс, добавив, что начинает понимать, «почему “говорящие головы” впадают в панику, кричат и лгут о “российском сговоре”, когда узнают, что едет сюда американец, у которого есть широкая аудитория».

«По-настоящему шокирует, насколько чистым, красивым и упорядоченным является этот город. Это так далеко от того, что изображают средства массовой информации», — добавила американка. Она опубликовала фото из храма Христа Спасителя, около Спасской башни Кремля и с балета «Золушка» в Большом театре.

Ранее отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол, сравнивая Москву и Вашингтон, сказал, что столица Соединенных Штатов за последние годы пришла в упадок и превратилась в «гетто». По его словам, на фоне Москвы Вашингтон сегодня выглядит «дешево» и неухоженно. Маск считает, что проблема связана не с самим городом, а с качеством управления.