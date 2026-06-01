Собянин подписал закон о регулировании сферы обращения с отходами строительства

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о совершенствовании правового регулирования в области обращения с отходами строительства и сноса в столице. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

Документ регулирует вопросы накопления стройотходов на объектах их образования. Он устанавливает, что накопление осуществляется раздельно по видам отходов в специально оборудованных для этого местах, которые указаны в проектах производства работ, и в количестве, определенном в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами столицы.

Кроме того, расширяется установленный в городе запрет на захоронение и использование отходов строительства и сноса на территории стройплощадки. Теперь он будет распространяться также на хранение, обработку, утилизацию и обезвреживание отходов на любых объектах их образования, в том числе на объектах проведения работ по созданию, содержанию и облагораживанию объектов благоустройства.

Законом также учитываются случаи, когда объект образования отходов является объектом их приема, например, если на его территории расположены строения и здания, которые нуждаются в ремонте и реконструкции. В этой связи правительство Москвы наделяется полномочием по установлению случаев, когда хранение, обработка, утилизация и обезвреживание отходов возможны на объектах их образования.

В соответствии с городскими нормами транспортирование стройотходов осуществляется на основании разрешений на их перемещение. Для исключения излишних административных барьеров, согласно закону, оформление разрешения на перемещение будет осуществляться с использованием уже действующей в городе автоматизированной информационной системы «Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве» (АИС «ОССиГ»).

В соответствии с федеральным законодательством захоронение отходов строительства и сноса в границах населенных пунктов запрещается. С учетом этого устанавливается соответствующий запрет на территории Москвы.

Также документом расширяется перечень лиц, на которых распространяются положения об ответственности за нарушения в области обращения с отходами строительства и сноса. Ее будут нести не только производители, но и перевозчики и получатели отходов.