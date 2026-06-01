Стартовал капремонт путепровода «Щелковский» на востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта путепровода «Щелковский» на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году полностью обновим путепровод «Щелковский», расположенный в Восточном административном округе», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

«В рамках проекта заменим мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, отремонтируем железобетонные плиты, балки и ригели, обновим барьерное и перильное ограждения, восстановим лестничные сходы. На финальном этапе уложим асфальтовое покрытие и нанесем дорожную разметку. Ремонт позволит устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода», – добавил Бирюков.

Он напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.