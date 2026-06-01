Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей, который ежегодно празднуется 1 июня. Праздничный пост мэр опубликовал на официальном канале в МАХ.

"Всю свою любовь мы отдаем нашим детям и внукам. И эта любовь возвращается нам сторицей – в улыбках новорожденного малыша, гордости за школьные успехи подростков и нежной заботе, которую дарит в старости молодое поколение семьи", – написал глава города.

Он подчеркнул, что Москва и впредь будет делать все необходимое для счастливого детства нынешнего и будущего поколений, и пожелал жителям крепкого здоровья, мира, добра и отличного летнего отдыха.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать Международный день защиты детей выходным для всех родителей. Поводом для инициативы стало предложение Общественной палаты объявить 1 июня нерабочим днем исключительно для многодетных. По мнению парламентария, всем детям важно проводить праздник с мамой и папой, а ограничивать такую возможность только многодетными семьями несправедливо.