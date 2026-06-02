Ряд улиц перекроют в центре Москвы 7 июня из-за "Красочного забега"

Движение транспорта будет закрыто 7 июня на нескольких улицах в Центральном административном округе Москвы из-за проведения "Красочного забега". Ограничения будут действовать до окончания мероприятия, сообщает портал мэра и правительства столицы.

С 03:00 до 14:00 будет перекрыто движение по Цветному бульвару – от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы в сторону области. С 06:00 до 14:00 водители не смогут проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в направлении области.

Кроме того, с 07:00 до 13:00 будут закрыты следующие участки:

Олимпийский проспект – от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, а также от улицы Дурова до Трифоновской улицы; улица Дурова – от Мещанской улицы до Суворовской площади; Делегатская улица – от улицы Дурова до Самотечной улицы; боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом.

С 07:00 до 14:00 движение будет ограничено по Цветному бульвару на двух участках: от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка.

Помимо этого, с 00:01 и до окончания мероприятия на всех перечисленных участках будет временно запрещена парковка. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут. Для поездок в центр города лучше использовать метро.

Ранее сообщалось, что на определенных участках 13-го километра МКАД ограничено движение с 01:30 до 05:30 до 10 июля. В зависимости от конкретной даты для проезда недоступны одна или две полосы. Данные меры связаны с проведением плановых ремонтных работ.

Также 15 июня с 01:30 до 05:30 участок внешней стороны МКАД в районе автозаправки (13-й километр МКАД, владение 2) будет закрыт для проезда.