В Москве пройдут благотворительные показы спектаклей для детей бойцов СВО

XXXIX праздник, организованный Российским детским фондом (РДФ) для детей из многодетных семей, воспитанников центров семейного устройства и детей бойцов СВО, пройдет 1 июня в 16 театрах Москвы. Участие в нем примут более 7 тыс. юных зрителей со всей страны, сообщили в пресс-службе фонда.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня.

"Традиционно РДФ пригласил на праздник ребят, чьи родители находятся на СВО, а также тех детей, чьи родители погибли при исполнении своего воинского долга. Таких в каждой делегации немало. Многие ребята решили выбрать профессию - защищать Родину. Как решили это, например, воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища. Приглашены в Москву также ребята из многодетных семей. Среди юных гостей праздника и воспитанники центров семейного устройства", - говорится в сообщении.

Благотворительные показы спектаклей для прибывших в столицу проведут Российский академический молодежный театр, Центральный академический театр Российской армии, Московский академический театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Московский академический театр имени Вл. Маяковского, Московский театр юного зрителя и другие театры.

"Торжественное открытие праздника состоится на Новой сцене Большого театра, где будет оглашено приветствие президента России В. В. Путина. <…> Детям покажут спектакль в двух частях: "Путеводитель по оркестру" Бенджамина Бриттена и "Карнавал животных" Камиля Сан-Санса. Для юных зрителей это станет увлекательной театрализованной экскурсией в мир симфонического оркестра, посетив которую, они научатся узнавать голоса музыкальных инструментов", - добавляют в пресс-службе.

После спектаклей юным зрителям вручат подарки: книги и сладости. Также пройдут благотворительные обеды. Кроме того, в программе - экскурсии по достопримечательностям Красной площади, в музей-панораму "Бородинская битва", парк "Патриот", Музей космонавтики, Галерею Александра Шилова, на ВДНХ.