Турникеты нового поколения появятся на станции метро «Деловой центр»

Новое оборудование поддерживает все действующие способы оплаты, включая виртуальную «Тройку», систему быстрых платежей и биометрию.

На станции «Деловой центр» установят 17 инновационных турникетов столичного производства, в том числе два дополнительных. Их разместят на входе для более удобного и быстрого прохода на платформу. Установка оборудования уже началась.

«По поручению Сергея Собянина до конца 2031 года на станциях метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров разместим более 4,5 тысячи турникетов нового поколения. Все они разработаны и произведены в столице. За счет их улучшенной конструкции проходов в метро станет больше на 20 процентов, а пропускная способность станций увеличится до 40 процентов. Кроме того, благодаря отечественной микроэлектронике оборудование срабатывает быстрее. Это увеличит скорость прохода пассажиров и повысит комфорт поездок», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Преимущества нового оборудования состоят в его компактности, универсальности и интуитивности. Эргономичный корпус турникетов позволяет использовать пространство вестибюлей максимально эффективно, что, в свою очередь, увеличивает пропускную способность станций. Новое оборудование поддерживает все действующие способы оплаты, включая виртуальную «Тройку», систему быстрых платежей и биометрию, а благодаря яркой цветовой подсветке и виброотклику статус оплаты поездки лучше отображается.