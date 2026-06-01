Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в столице

Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) начался в столице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

«В Москве начался основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для участия в нем зарегистрировались более 93 тыс. человек, из них свыше 72 тыс. – выпускники 11 классов этого года, более 13 тыс. – выпускники прошлых лет, и свыше 6 тыс. – студенты колледжей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что этом году у выпускников растет интерес к техническим направлениям. Например, ЕГЭ по профильной математике выбрали более 43 тыс. одиннадцатиклассников – на 6% больше, чем в 2025 году. Экзамен по информатике напишут более 19 тыс. человек, а физику выбрали больше 14 тыс. выпускников.

Результаты первых экзаменов будут доступны не позднее 14 июня в школе или на портале mos.ru.