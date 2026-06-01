Май 2026 года стал для Москвы одним из самых теплых в этом веке

Май 2026 года, несмотря на волны похолодания и град, стал для Москвы одним из самых теплых в этом веке. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошедший май, по данным синоптика, стал самым теплым за последние семь лет: среднемесячная температура составила 15,5 градуса, что почти на 2 градуса выше климатической нормы. С такими показателями май 2026 года занял восьмое место среди самых теплых в XXI веке. Восьмую строчку он делит с маем 2003 года.

По объему выпавших осадков май перегнал норму на 21 процент — показатель составил 74 миллиметра. Таким образом, минувший май оказался еще и самым влажным за последние пять лет, а в XXI веке он стал седьмым по количеству осадков.

Июнь при этом жаркой погоды не обещает, отметил Леус. В первую половину месяца днем ожидается около плюс 20-25 градусов, в ночные часы — плюс 10-15. В среднем температура будет превышать климатическую норму на один градус. Шесть-семь дней в июне окажутся дождливыми, четыре-пять дней — с грозами. Количество осадков, как ожидается, будет в пределах нормы и не превысит 72-82 миллиметров.

Грозы обрушатся на Москву уже на этой неделе. Большая часть недели будет сухой и достаточно солнечной, однако в последние рабочие дни пройдут грозы с дождями. Они прогнозируются в четверг, пятницу и воскресенье, 4-5 и 7 июня.