В спецпроекте "Время возможностей" собрали идеи для детского досуга в июне

В рамках спецпроекта "Время возможностей", который проходит в составе городского проекта "Лето в Москве", для детей подготовили бесплатные занятия, экскурсии, мастер-классы, скидки и специальные акции. Мероприятия организуют на площадках в разных районах столицы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Одним из предложений стала программа "Каникулы ПРО" в Ломоносовском районе. С 1 июня по 21 августа дети в возрасте от семи до 12 лет могут бесплатно посетить один день летней смены, посвященной знакомству с Москвой. В программу входят экскурсии, мастер-классы, лекции и другие занятия.

Подросткам также предлагают познакомиться с китайским языком. С 15 по 26 июня в международной языковой школе ILS в Митине будут проходить бесплатные пробные занятия. Участники смогут пройти тестирование, узнать особенности китайской письменности и произношения, а также подобрать программу обучения.

Для увлекающихся технологиями подготовили мероприятия в клубе робототехники и программирования "Робобит" в Зеленограде. По субботам в июне здесь будут проводить бесплатные ИТ-квесты "В мире роботов", во время которых участникам предстоит решать логические задачи и искать подсказки. Каждый ребенок также получит сувенир, изготовленный на 3D-принтере.

Летом продолжит работу и выставка "Робостанция" в Останкинском районе. Посетители смогут познакомиться с современными достижениями робототехники, принять участие в мастер-классах и экскурсиях. Кроме того, по средам здесь будут проходить бесплатные лекции о профессиях будущего и технологиях, которые меняют различные сферы жизни.

К спецпроекту присоединились и предприятия общественного питания. К примеру, в семейном ресторане грузинской кухни "Вах Генацвале" в районе Котловка по воскресеньям до начала сентября действует скидка на блюда детского меню. В кафе сети "Андерсон" при заказе празднования дня рождения предусмотрены подарки для именинников и дополнительные бонусы по программе лояльности.

Скидки на посещение в течение лета также действуют в тематическом парке развлечений "Визардия. Страна волшебников" в Северном районе. Для гостей подготовлены интерактивные программы, мастер-классы и творческие занятия.

Организаторы отмечают, что это лишь часть доступных предложений. Специальные акции и мероприятия подготовили также спортивные и творческие студии, образовательные центры, культурные учреждения, магазины, гостиницы и предприятия сферы услуг.

Ранее департамент культуры опубликовал полную программу летнего сезона проекта "Лето в Москве". Он стартовал 30 мая и продлится до 6 сентября. Главная тема этого года – "Время быть вместе". Для горожан и туристов подготовили экскурсии, концерты, спортивные турниры, благотворительные акции и фестивали на сотнях площадок по всему городу.

Уже 1 июня, в День защиты детей, в столице проходит множество бесплатных мероприятий. К примеру, в парках и скверах стартовали "Семейные игры", а в "Музеоне" – фестиваль прыжковых видов спорта "Прыжок в лето!".