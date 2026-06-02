Москвичам пообещали потепление

Во вторник, 2 июня, воздух в Москве прогреется до плюс 21 градуса Цельсия.

Потепление пообещала жителям столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«Во вторник ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление будет чуть выше нормы — 750 миллиметров ртутного столба», — рассказала синоптик.

Минимальная температура для этого дня будет достигать плюс 10-12 градусов Цельсия в Москве и плюс 7-12 градусов — в Подмосковье. Днем столбики термометров покажут плюс 19-21 и плюс 17-22 градуса соответственно.

Метеоролог добавила, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал, что 27-градусное тепло вернется в Москву в это воскресенье, 7 июня.