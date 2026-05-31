ДТП на Варшавском шоссе затруднило движение в сторону центра

Вечером 31 мая на юге Москвы произошла авария с участием нескольких машин. Инцидент случился на Варшавском шоссе в районе дома 142, корпус 2. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». В результате столкновения движение транспорта в сторону центра оказалось затруднено. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших пока уточняются. Сотрудники полиции и спасатели выясняют причины ДТП и оказывают помощь участникам. Водителей призывают быть внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты для объезда проблемного участка.

В дептрансе посоветовали автомобилистам не игнорировать временные знаки и указания регулировщиков. Движение на Варшавском шоссе в районе аварии может быть восстановлено после завершения оформления ДТП и эвакуации повреждённых машин.

Это не единственное происшествие на дорогах за последние дни. Ранее нижегородский мажор Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП на кабриолете, получил новый приговор: лишение прав на 1 год 11 месяцев и штраф 45 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования. Полиция напоминает о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде.