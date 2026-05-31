Огромную черешню установили на Арбате в Москве

На Старом Арбате, где ранее появлялся огромный мандарин, теперь установлена большая черешня. Об этом сообщает «Москва 24».

Это не просто художественная инсталляция, а павильон, который будет служить местом для проведения городских фестивалей.

В этом павильоне можно будет приобрести свежие ягоды, фермерские продукты и сувениры, говорится в материале.

В столице начался третий сезон масштабного проекта «Лето в Москве», который продлится до 6 сентября и охватит более 500 городских площадок, преимущественно расположенных за пределами центра. В парках, на бульварах, фестивальных территориях и в общественных пространствах всех округов столицы запланировано множество мероприятий, объединенных главной темой этого года — «Время быть вместе».

Тем временем в музее-заповеднике «Коломенское» продолжает работу выставка «Архитектура древнего города. Люди и технологии». Экспозиция развивает традицию изучения национального строительного искусства, заложенную основателем музея Петром Барановским.

Сервис «Мосбилет» работает уже больше года. За это время сервис стал неотъемлемой частью культурной жизни жителей столицы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.