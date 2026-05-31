Московский зоопарк продлит часы работы с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

© Вечерняя Москва

С началом летнего сезона посетители смогут находиться на территории зоопарка ежедневно с 7:30 до 22:00. При этом вход для посетителей будет открыт до 21:00, после чего попасть в зоопарк уже не получится.

До 21:00 посетители могут зайти через главный вход, вход у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д.8, стр.43) и через вход у метро Баррикадная (ул. Большая Грузинская, д.8, стр.3).

— Также для удобства гостей у нас работают дополнительные входы. В будние дни с 10.00 до 19.00. В выходные и праздничные дни с 9.00 до 19.00, — передает Telegram-канал зоосада.

Детеныш капуцина-плаксы 9 апреля родился в Московском зоопарке. Малыш появился на свет у опытной родительской пары — самки Нори и самца Матроса. Он чувствует себя отлично и проводит большую часть времени, уютно устроившись на спине или груди матери.

Страница проекта с онлайн-трансляциями из Московского зоопарка получила обновленный дизайн и новые интерактивные возможности. Пользователям стало удобнее наблюдать за животными: появились дополнительные разделы, обновленная структура и подборка избранных эфиров.